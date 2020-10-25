Kuşlar Finlandiya’da çıktı

ANTALYA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2009 yılında halkalanan bir ak kuyruksallayanın, 2 ay sonra Finlandiya'da yakalandığını söyledi. Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda, ikinci dönem sonbahar kuş halkalama çalışmaları devam ediyor. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, istasyonun Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediyesi ortaklığında faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, "Bu istasyonun 2 ayaklı amacı var. Birinci ayağı kuş yakalama faaliyetlerini yürütmek, ikinci ayağı ise bölgedeki öğrencilere doğa ve çevre eğitimi vermek" dedi. Kaya, "Bir kuşun hangi coğrafyalara yayıldığını anlamak açısından önemli. Örneğin ak kuyruksallayan 2009 yılı mart ayında Antalya'da halkalandı. 2 ay sonra Finlandiya'da yakalandığını görüyoruz. 2011'de halkalanan bir karatavuğun 2017 yılında yine aynı yende yakalandığını, sonrasında en az 6 yıl hayatını sürdürdüğü sonucunu çıkartıyoruz" diye konuştu.

ÖNEMLİ KONAKLAMA ALANI

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve kuş halkalama istasyonu sorumlusu Dr. Hakan Karaardıç ise istasyonda kuşların türleri, yaş, cinsiyet, kanat uzunluğu ve ağırlığına göre kayıt altına alınıp halkalandığını söyledi. Dr. Karaardıç, Türkiye'de 2000'li yıllardan bu yana farklı istasyonlarda kuşların göç yolları üzerine araştırmalar yapmak üzere faaliyete geçtiğini söyledi. Dr. Karaardıç, "Boğazkent, özellikle Akdeniz engeli öncesi ve sonrasında üreme alanlarından Afrika'daki küsleme alanlarına, ilkbaharda Afrika'daki küsleme alanlarından kuzeye, Sibirya'ya kadar uzanan uzun yolculuklarda kullanılan önemli bir konaklama alanı. İzmir yalıçapkınından sonbaharda farklı bir tane daha yakaladık. Bunun yanında atmaca, mavi gerdan, arap bülbülü, boyun çeviren, kızıl gerdan gibi pek çok farklı tü