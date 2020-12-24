Cinayette taciz iddiası

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde 4 Eylül akşamı iş ortağı Halil Kuş'u (59) bıçaklayarak öldüren Mustafa Adıgüzel (40) Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Adıgüzel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Halil Kuş'un ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Mustafa Adıgüzel, maktulün sevgilisine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdü. Kuş ile uzun süredir arkadaş olduklarını belirten Adıgüzel, "Olaydan 6 ay önce sevgilim F.B., bizim adımıza 20 bin TL kredi çekti. Karşılığında F.B.'ye borç senedi verdik. Kredinin 16 taksitini ödedik, son 8 ay kalmıştı. Olaydan bir gün önce ben kız arkadaşım F.B.'nin evinde kalmıştım. Olay günü maktul F.'yi aradı. Borcunu ödemek istediğini söyledi. Eve alkollü geldi. Halil Kuş, F.'ye parayı vererek senetlerini aldı ve imza bölümlerini yırtarak cebine koydu. Evde de alkol aldı. İyice sarhoş oldu. Masadaki bardakları kırdı. Küfretmeye başladı. F.B.'ye sözlü tacizde bulununca evi terk etmesini istedim. Direndi. Bana zarar vereceğini düşünerek mutfaktan bıçak aldım ve maktulü evden dışarı çıkardım. Bana bıçak çekti ve salladı. Bu sırada göğsümden yaralandım. Üzerime gelirken ben de kendimi koruma amaçlı bıçak salladım. Alkollü olduğum için kaç kez hamle yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.Öldürülen Halil Kuş'un eşi ise eşinin kendisini telefonla aradığını belirterek, sanığı kastederek, kendisini mahvettiği şeklinde sözler sarf ettiğini söyledi. Halil Kuş'un diğer yakınları da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tanık olarak dinlenen F.B. ise Mustafa Adıgüzel ile 6 yıldır birlikte olduklarını belirterek, Halil Kuş'un kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, kendisine sarılmaya çalıştığını ve Mustafa Adıgüzel'in onu dışarı çıkardığını söyledi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.ilçesinde İsmail Yılmaz'ın (66) 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladığı anlara ilişkin görüntüler, olaydan 4 ay sonra ortaya çıktı. Görüntülerde av tüfeğiyle etrafına ateş eden Yılmaz'ın sakinliği dikkat çekti. Olay, 17 Ağustos'ta Yeni Mahalle'de yaşanmıştı. İsmail Yılmaz'ı (33) ile komşusu Veli Uyan'ı (33) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra yeğeninin annesi Şerife Yılmaz (65) ve eşi Zahide Yılmaz'ı (32) da ateş ederek yaralayan İsmail Yılmaz, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 86 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yılmaz, cezayı duyduğunda bayılmıştı.