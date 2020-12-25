Doğu Garajı’nda ışık göründü

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına devam ettiği Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile Nekropol Müzesi Projesi'nde çalışmalar sona yaklaşıyor. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlanan ve bitme noktasına gelen proje, seçimin ardından bir türlü tamamlanamamıştı. Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak 2019 ekim ayında, ardından da 2020 yılı başında projenin tamamlanacağının sözünü vermişti ama aradan geçen 1 yılı aşkın sürede proje açılamadı.Büşükşehirden yapılan son açıklamada, projede inşaat çalışmalarının yüzde 95 oranında bittiği, çalışmaların binanın dış cephe kaplama ve peyzaj işlerine yoğunlaştığı duyuruldu. Son yapılan açıklama, proje bittiğinde merkezin ticari bölümüne taşınacak eski Festival Çarşısı esnafını ve bölge halkını umutlandırdı. Müze konseptiyle kültür turizmine hizmet verecek 5 katlı merkezde dükkanlar, kafe ve eğlence alanları yer alıyor.