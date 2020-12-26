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Esneklik kirlilik getirdi

’da sahilde kısıtlamalar esnetildi, su altı yeniden çöplüğe döndü. Falezlerin altında çekilen görüntülere, alkol şişeleri, misina, olta kurşunu, merdiven, hatta akü bile yansıdı

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Esneklik kirlilik getirdi

AKDENIZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrencileriyle Atatürk Parkı falezler altına dalış gerçekleştirdi. Fırtınanın ardından deniz dibindeki değişimi incelemek için 15 dakikalık dalış yapan Gökoğlu, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Falezlerin altından 30 metre derinliğe kadar dalış yapan Gökoğlu ve öğrencileri gördükleri manzarayı da sualtı kamerasıyla görüntüledi.

ELİMİZE GEÇENİ ATTIK
Gökoğlu'nun görüntülerine; alkol şişeleri, elektrik kabloları, misina, olta, kurşun, inşaat demirleri, merdiven, cep telefonu dahil çeşit çeşit atık madde yansıdı. Akünün bile yer aldığı deniz dibinde, en güzel görüntü ise 2 aslan balığının yan yana süzülmesi oldu. Gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Gökoğlu, hızla artan kirliliğin deniz ekosistemini de olumsuz etkilediğini bildirdi.

SU ALTINDA BILE AKÜ
Bu bölgenin hem gezilmek hem de amatör balıkçıların uğrak noktalarından biri olduğunun altını çizen Gökoğlu, "Tüketilen şişe ve kutular denize atılmamalı. Deniz dibindeki başta olta kurşunlarının yanında metal atıkların deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Her türlü obje suyun altında. İnanılması güç ama akü bile var" dedi.

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Esneklik kirlilik getirdi
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