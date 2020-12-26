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Müzikli moral verdiler

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Müzikli moral verdiler
ALANYA Gençlik Merkezi tarafından koronavirüse dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için vatandaşlara dezenfektan ve kolonya dağıtıldı. Dağıtım sonrası müzik kulübü üyeleri müzik dinletisi sundu. Gençlik ve Spor Müdürlüğü binası karşısında İlçe Müdürü Ahmet Eşref Sarı ve kurum çalışanları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar pandemiye karşı bilgilendirildi. Sarı, " Vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kurallarını bir kez daha hatırlattık. Pandemi dolayısı ile yeterince sıkılan vatandaşları bir nebze de olsa moral, ve eğlendirebilmek için güzel vakit geçirmelerini sağlamak için müzik kulübümüze üye gençlerimizle birlikte meydanlardaydık. Hem çaldık hem söyledik hem eğlendik" dedi.
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Müzikli moral verdiler
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