Tarihi köye müze

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan girişimci Mustafa Kavasoğlu, yıllardır Sarıhacılar Mahallesi'ndeki tarihi yapıların korunması ve restorasyonuna yönelik çalışmalarını sürdürürken bir de müze kurdu. Kavasoğlu'nun girişimleriyle düğmeli evler, camiler ile 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Sarıhacılar köyü, kültür turizminin gözdesi haline geldi. Bugüne kadar tarihi Sarıhacılar köyü evleri ve Ayşenaz Hanım Konağı'nın restorasyonu gibi önemli projelere imza atan Mustafa Kavasoğlu'nun en önemli projelerinden biri de Etnografya Müzesi oldu.

5 BİN ESER SERGİLENİYOR

Tarihi bir yapının yaklaşık 6 yıl süren restorasyon ve inşaat çalışmalarının ardından oluşturulan Etnografya Müzesi'nde yaklaşık 5 bin materyal sergileniyor. Eski radyolardan ahşap oyma tavan ve kapılara, silahlardan tarım aletlerine, mutfak gereçlerinden müzik aletlerine, demirci ve kalaycı gereçlerine, el dokuması kumaşlara kadar Türkiye'nin geçmişinin sergilendiği müze yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

YAPI DALI ÖDÜLÜ

Mustafa Kavasoğlu, yıllardır biriktirdiği folklorik objelerle bu müzeyi köyün tarihine kazandırdığını söyledi. Müzede en yakın tarihi 60 yıl, en eskisi ise 3 bin yıllık olan materyallerin bulunduğun anlatan Kavasoğlu, köye kazandırmak istediği 3 müze daha olduğunu söyledi. Kavasoğlu, "Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık küp bulunuyor. Akseki'nin bir köyünde bal küpü olarak kullanılmış, müzeye hediye edildi. En yeni ürünler bölümünde ise radyo- teyp ve gramofonlar sergileniyor" dedi. Türkiye'nin ilk ve tek folklor müzesine 2016 yılında Antalya Mimarlar Odası'nın 'yapı' dalı ödülü verildi.