Şifre çözüldü büyü bozuldu

Süper Lige muhteşem bir başlangıç yapan ve 4'ncü hafta liderlik koltuğuna oturup 7'nci hafta Fenerbahçe'ye nöbeti devreden Aytemiz Alanyaspor, daha sonra 14'ncü haftaya kadar zirveyi kimseye bırakmadı. Ancak son haftalarda turuncu yeşillilerin oyun sistemini rakiplerin çözmesi ile takımda duraklama devri başladı. 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 27 puanla ikinci sıraya gerileyen Şimşek'in bugün Beşiktaş'ın rakibini yenmesi halinde 3'ncü sıraya kadar düşme ihtimali de bulunuyorSon haftaların formda ekibi Gaziantep FK'ya 3-1 yenilerek liderlik koltuğunu Galatasaray'a devreden Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 golü ağlarında gördü. Son 3 deplasman maçından puan çıkaramayan Antalya temsilcisi, Gaziantep yenilgisi ile Kasım 2018'den beri ilk kez deplasmanda üst üste 4 maçta mağlup oldu. Sezonun ilk yenilgisini Gençlerbirliği'ne karşı alan turuncu yeşilliler, sırasıyla Göztepe ve Denizlispor'a da deplasmanda boyun eğmesinin ardından son olarak Gaziantep FK karşısında puan alamadı. Deplasmanda en son 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u mağlup eden Alanyaspor, 4 maçtır dış sahada kazanamıyor. Bu sonuçla tıpkı FTA Antalyaspor gibi Aytemiz Alanyaspor'da da deplasman fobisi baş gösterdi.Oynadığı maçlarda 24 gol atıp 12 gol yiyen Aytemiz Alanyaspor ilginç istatistikleri ile dikkat çekiyor. 7 sol 13 sağ ayak golü atan turuncu yeşiller, 3 golü kafa ile atarken kazandıkları 3 penaltının 2'sini gole çevirebildi. Ceza sahası dışından gol bulan Şimşek, duran toptanda 1 gol ile dikkat çekti. Atılan 24 golün 21'i ise ceza sahası izcindeki vuruşlardan kazanıldı. Turuncu yeşillilerin attığı goller genelde 56.3'ncı dakikalarda atıldı. Futbolcular ise 220 kez faul yapıp 119 faule maruz kalırken 32 kez sara kart gördü. Aytemiz Alanyaspor maçlarda genelde yüzde 60 topa sahip olma oranı ile sahadan ayrıldı. İç sahada 7 maç oynayan ve bu maçlarda 5 galibiyet 2 beraberlik elde eden Aytemiz Alanyaspor evinde 17 puan toplayarak bu alanda liderliğini sürdürdü. Dış sahada ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alıp 10 puan toplayan Şimşek bu puanla dış sahada ancak 6'ncı sırada yer alabildi.Beşiktaş galibiyeti sonrası ilk kez basın karşısına çıkan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK yenilgisi sonrası yine şaşırttı. Gazetecilere ve televizyonculara konuşan Atan, kurgu hatası yaptığını söyledi. Çok üzgün olduklarını ve kafalarını kaldırıp önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden genç teknik adam, "Takımın son haftalardaki performansından memnun değilim. Maçın başında kurguladığımız şeyleri sahaya yansıtamadık. Oyun kurgusunda bir hata yaptık. Kurgulamadığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Kurgu hatasını ben yaptım" dedi.