Alanya’nın gururu oldu

ALANYA Nilspor Kulübü sporcusu Sena Erdem, 24-27 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 'Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi' ne katıldı. Genç yüzücü Sena Erdem finale adını yazdırmayı başardı. 50 metre sırtüstü C finali, 200 metre sırtüstü B finalinde 6 baraj geçip, 5 final yüzme hakkı kazandı. Yaş grubu olarak en küçük yaş grubunda olmasına rağmen performansı ve başarısı ile dikkat çeken Sena Erdem'e ilk tebrik kulübünden geldi. Yapılan açıklamada, "Bu başarının altında, uzun süre yapılan antrenmanlar, azim ve irade vardır. Sporcumuzu, antrenörümüzü ve ailesini tebrik ediyoruz. Birlikte imza atacağımız daha nice başarılara" denildi.