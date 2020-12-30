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’nın gururu oldu

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Alanya’nın gururu oldu
ALANYA Nilspor Kulübü sporcusu Sena Erdem, 24-27 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 'Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi' ne katıldı. Genç yüzücü Sena Erdem finale adını yazdırmayı başardı. 50 metre sırtüstü C finali, 200 metre sırtüstü B finalinde 6 baraj geçip, 5 final yüzme hakkı kazandı. Yaş grubu olarak en küçük yaş grubunda olmasına rağmen performansı ve başarısı ile dikkat çeken Sena Erdem'e ilk tebrik kulübünden geldi. Yapılan açıklamada, "Bu başarının altında, uzun süre yapılan antrenmanlar, azim ve irade vardır. Sporcumuzu, antrenörümüzü ve ailesini tebrik ediyoruz. Birlikte imza atacağımız daha nice başarılara" denildi. Akrep değerini artırdı
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Alanya’nın gururu oldu
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