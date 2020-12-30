Krizin rengi sarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer alan Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine, son 24 saatte metrekareye 157,5 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle kent merkezi ve Kemer, Kumluca gibi batı ilçelerinde su baskınları yaşandı. Konut ve tarım alanları zarar gördü.

KEMER SULAR ALTINDA

Kemer ilçesinde evler su altında kaldı. Zaman zaman şiddetli rüzgarla birleşen yağış, akşam saatlerinde cadde ve sokakları adeta dereye çevirdi, Aslanbucak Mahallesi'nde bodrum ve bahçe katında bulunan evleri su bastı. Geçen yıl tavanına kadar su basan bazı bodrum katlarda yine su baskınları yaşandı. Yozgat'tan Kemer'e eşi ile birlikte gelerek 15 Kasım'da bodrum katındaki daireyi tuttuklarını anlatan Kamil Aslan, bu evi geçen yıl yağmur sularının bastığını sonradan öğrendiğini belirterek, "Eşyaların hepsini sıfır almıştık" dedi. Çift, kurtardıkları eşyalarını araçlarına yükledi.

ÇEKİCİ PAZARLIĞI



ONLARCA otomobil, toplu taşıma aracı ve minibüs, biriken su nedeniyle yolda mahsur kaldı. Nehri andıran yollardaki araç sürücülerinin zor anları kameralara yansıdı. Bir otobüsün zemini ise yaklaşık 30 santim yüksekliğinde suyla doldu. Araçları arızalanarak yolda mahsur kalan bazı sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı. Su yüksekliğinin 1 metreyi bulduğu bölgedeki araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. Su baskınından etkilenip düşen onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı.



BOTLA KURTARDILAR

ŞEHİR merkezinde özellikle Konyaaltı ilçesinde yer alan Liman, Hurma, Sarısu, Uncalı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bir yol sular altında kalırken, ilçede yer alan bazı derelerin de taştığı görüldü. Liman Mahallesi'nde suyla dolu yoldan geçmek isteyen bir servis aracı mahsur kaldı. İçerisindeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, servis aracındaki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

KUMLUCA'DA HORTUM



Kumluca ilçesinde ise yağış ve rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'nde bazı seralar çökerken, bazılarının da plastik örtüleri yırtıldı. Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkinde ise yağmur suyu tahliye kanallarının tıkanması sonucu bazı sera ve evleri su bastı. Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından ortaya çıkan hortum seralara zarar verdi. Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen hortumda seranın içinde olan Aysel Öztürk (58) ise; "Seranın içinde biber topluyordum. Canımı zor kurtardım" dedi. Hatice Kocacık (60) ise hortum sırasında evin içinde olduğunu ve korkuyla ağladığını söyledi. Kocacık, "Korkumdan dışarı çıkamadım. Evde yalnızdım. Öleceğimi zannettim" dedi.



DEMRE VE KAŞ



DEMRE'DE akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat yağan sağanak sele neden oldu. Demre Sanayi Sitesi'nin yanından geçen kanal taştı. Sel suları nedeniyle Demre Sanayi Sitesi'ndeki 105 iş yerinin tamamı, sanayi sitesindeki araçlar sular altında kaldı. Özellikle yedek parça, elektronik eşya satan iş yerlerindeki esnaf büyük zarar gördü. Esnaf mallarını kurtarmak için çalışırken, araçlar da suyun içinden çıkarıldı. Bazı araçlar ise su içinde bırakıldı. Şiddetli yağmur sonrası yağmur suyu kanallarının tıkanıp, taşması sonucu bazı sebze seralarını da su bastı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 200 dönüm serayı kısmi olarak su altında kaldı. Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi Göl mevkisinde de dolu ile karışık yağan aşırı yağış sonrası bazı seralar suyla doldu. Ova Mahallesi'nde de seraları su bastı. Mahsuller zarar gördü.



MAÇ ERTELENDİ



SÜPER Lig'in 15. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında Antalya Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma yağmur sebebiyle ertelendi. Saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur sebebiyle sahanın ve saha kenarında su seviyesinin yüksek olması, korner noktalarının su altında kalması sebebiyle maç hakem tarafından ertelendi. Hakemlerin soyunma odasına gitmelerinden kısa bir süre sonra ise maçın çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.