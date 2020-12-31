Patronlardan 2021 için umutlu mesaj

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) 2020 yılının son meclis toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Toplantılarda 2021 yılı için beklentiler de açıklandı. ATSO Başkanı Davut Çetin pandemi nedeniyle dünyanın zor bir yıl geçirdiğini belirterek, 2021 yılı için ise olumlu konuştu. Çetin, "2021'in her durumda 2020'den daha iyi olacağına inanıyorum. Eğer Covid-19 virüsünde aşılar sonuç verirse turizmde yüzde 100'ün üzerinde artış sağlayabiliriz. Yani, 7-8 milyon ziyaretçi sayısıyla 2019'un yüzde 40, yüzde 50 altında bir yere gelebiliriz" dedi. Çetin ayrıca pandeminin psikolojik etkisinin süreceğini belirterek, bu dönemde dijital turizm ve dijital ticaretin öneminin artacağını söyledi.

EKONOMİ NEFES ALACAK

ATB Başkanı Ali Çandır ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada, turizme dayalı ekonomisi nedeniyle salgından Antalya ekonomisinin çok etkilendiğini söyledi. 2020 yılında ülke ortalamasının altında performans gösteren Antalya'nın 2021 yılını ekonomide Türkiye ortalamasının üzerinde performansla geçireceğini umduklarını söyleyen Çandır, "Gelecek yılın Antalya ekonomisi için nispeten nefes alacak yıl olmasını beklemekteyim. Bu tahmindeki en büyük dayanağımız, kentimizin dünyaya açıklığı ve insan hareketliliğinin hızla artacağı varsayımıdır" açıklamasında bulundu.