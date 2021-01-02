Mavi vatan için 122 yerli bot

TÜRK deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve 'mavi vatan'ın koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacağı yüzde 100 yerli donanımlarla yapılacak bot üretimine Antalya'da başlandı.

122 ADET ÜRETİLECEK

Serbest bölgede faaliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesince yapılacak 122 bot için proje aşaması tamamlandı, ilk bot için çalışmalar başladı. İlk teslimatı şubat ayında yapmayı planlayan firma, 122 botu 6 yılda ilgili kurumlara teslim edecek. Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, 105'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğüne olmak üzere 122 sahil güvenlik botu üretimi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

35 DENİZ MİLİ HIZ

Kurumlarla anlaşma sağlandıktan sonra prototip botun operasyonel kabul testlerini gerçekleştirdiklerini, tasarım ve doğrulama faaliyetlerini tamamladıklarını aktaran Alanç, seri üretime de başladıklarını bildirdi. Kalıp imalatı bittikten sonra projenin de büyük bir kısmını bitmiş olarak nitelendirdiklerini belirten Alanç, "Bu yıl her iki ayda bir 6 botu Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze teslim edecek şekilde üretim faaliyetlerini sürdüreceğiz. Bu yıl 20'in üzerinde yerli ve özgün tasarımdaki botlarımızı Türkiye'nin çeşitli sahillerinde görevde görebileceğiz" dedi. Alanç, botların yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlenmesi için de kullanılacağını ve 35 deniz mili sürat kabiliyetine sahip olacaklarını kaydetti.