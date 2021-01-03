2020’ye zirvede veda

ANTALYA'DA tırmanış etkinliklerine imza atan Skyrunning Spor Kulübü, 2020 yılının son faaliyetini 2 bin 547 metrelik Saklıkent Bakırlı Tepe zirvesinde tamamladı. Dağcılık sporcuları Fethi Bölükbaş, Hüseyin Aksu, Mürşidin Demircan, Dr.Sait Gönülcü ve Şaban Arıcan, Saklıkent yerleşim alanından itibaren yürüyüşe geçti.

KAR VE SİS BASTIRDI

Zirveye doğru tırmandıkça çevreyi yoğun bir sis kaplamış, zirve civarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşmüştür. Sporcuların mücadelesine, Saklıkent Kayak Merkezi seviyesinin ardından kar da eklendi. Kar kalınlığı zirve çevresinde bir metreye kadar ulaştı.