Oyuncular gelecekten umutlu

Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert de yeni başlangıç vurgusu yaptı. Özmert, "Son iki maçı kaybettik. Geçen hafta da ağır bir yenilgi aldık. Bu bizi özgüven olarak düşürdü. Çok çalışmak için zaman yoktu ama hocanın planına sadık kaldık. Kontra ataklar yakaladık. Biraz daha sakin kalabilsek 3 puan alabilirdik. 2 mağlubiyetten sonra çıkışa ihtiyaç vardı umarım bu beraberlik başlangıç olur" dedi. Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo ise yaptığı açıklamada, "2020'yi geride bıraktık. 2021'de ligin tepesinde olan Galatasaray'dan 1 puan almak önemliydi. Bizim için yeni bir başlangıç olarak görelim. Hatalarımızdan dersler çıkarıp bu oyunumuzun üzerine nasıl koyabileceğimizi düşünmeliyiz. Takımımızı daha ileri götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sezon golle bulaşamayan Dever Orgill ise "Geçen hafta kötü performans sergiledik ama bugün sonuna kadar savaşan bir takım vardı. Ben takımımla gurur duyuyorum. Kazanamasak da iyi yolda olduğumuz görünüyor" dedi.