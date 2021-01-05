Akrep çıkış yolu arıyor

Süper Lig 'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Antalyaspor'da gözler, yarın iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Kırmızı beyazlılar zorlu karşılaşmayı kazanarak, son maçında iç sahada farklı mağlup olduğu Hatayspor karşılaşmasını unutturmak istiyor. 18 puanla ligde 15. sıradaki yerini koruyan FTA Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor. Bu zorlu karşılaşma öncesi Akrep'te, Drole, Serdar Özkan, Bahadır Öztürk, Ufuk Aksoy, Ali Eren Eyican, Adis Jahovic ve Sidnay Sam'ın sakatlıkları bulunuyor. Jahovic ve Sidney Sam'ın son durumlarına göre kadroda yer alabilecekleri belirtildi. Kart cezalısı Fredy de bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.FTA Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, bundan önce tarihlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 8'ini Antalyaspor, 3'ünü Karagümrük kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. İki takım Süper Lig'de 1983-1984 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçı 2-1 kaybeden Antalyaspor sahasındaki karşılaşmayı 2-0 kazandı. Yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.DEVRE arası transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'un, Trabzonspor'un savunma oyuncusu Campi'ye talip olduğu iddia edildi. 61 Saat'in haberine göre, Antalyaspor'un sol ayaklı stoper aradığı bu nedenle de Trabzonspor'un gözden çıkardığı Campi'yi takımda istediği kaydedildi. Campi'nin bu teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu olurken, Karagümrük'ün transfer isteğine ise sıcak bakmamıştı. Campi'nin sözleşmesi, Trabzonspor ile sezon sonu bitiyor.