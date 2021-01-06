Aşuk ve Maşuk elle besleniyor

GEÇEN yıl yeni tip koronavirüse rağmen 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor. Yaklaşık 135 türden 1500 civarında hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde, taklit özellikleri ve renkli tüyleriyle papağanlar dikkati çekiyor. Farklı hayvanat bahçelerinden alınanların yanı sıra yasal olmayan yollarla ülkeye getirilen ya da belgesi olmadığı için ilgili kurumlar tarafından el konulan papağanlar da hayvanat bahçesinde sıcak yuvaya kavuşuyor.Hayvanat bahçesinde Sultan, Ara, Pakistan, Cennet, Sevda gibi 15 türdeki 185 papağan için özel yaşam alanı oluşturuldu. Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan Ara papağanların daha rahat uçabilecekleri, ziyaretçilere de yakın olabilecekleri özel alan tasarlandığını belirterek ziyaretçilerin papağanlarla konuşabildiklerini, elleriyle de besleyebildiklerini dile getirdi.'Aşuk ile Maşuk' adı verilen papağanlar için de mevcut alan içinde ayrı bir mekan oluşturulduğunu aktaran Arsun, iki papağın bu şekilde kendilerini daha mutlu hissettiklerini bildirdi. Sahiplenilmesine izin verilen hayvanların satışını yapabildiklerine değinen Arsun, muhabbet kuşları ve Sultan papağanları gibi hayvanları talep sahiplendirme yaptıklarını anlattı.