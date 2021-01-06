Başkandan şok iddia

ANTALYA Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'den başıboş sokak hayvanları ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Bazı belediyelerin bölgelerinde topladıkları sokak hayvanlarını Aksu'ya getirerek bıraktığını anlatan Şahin, "Sözde birkaç barınak yapan ve başıboş gezen hayvanların bir bölümünü orada muhafaza eden yakın civardaki belediyeler, kendi bölgelerinde topladıkları sokak hayvanlarını bizim bölgeye bırakıyorlar" diye konuştu.Belediyelere çağrıda bulunan Halil Şahin, "Bunun önüne geçemediğimiz müddetçe işin içerisinden çıkamayız. Bu sorun hepimizin sorunu. Göstermelik çalışmalarla bu sorunu çözemeyiz. Herkes adam akıllı samimi bir şekilde elini taşın altına koymalı" dedi. Bu gelişmenin özelikle turizm bölgesi Kemerağzı ve Kundu'da büyük bir soruna neden olduğuna değinen Şahin, "Oluşturduğumuz barınakta 700 sokak hayvanı mevcut. Dernek bünyesinde ise 200 sokak hayvanı var" diye konuştu.