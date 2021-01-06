Kardeşiydi kahramanı oldu

ANTALYA'DA löseminin en ağır türüne yakalanınca başına gelen tüm zorluklara rağmen yaşama azmini hiç kaybetmeyen 13 yaşındaki Emir Kalkan, 'kahramanım' dediği kardeşinden yapılan ilikle hayata gülümsemeye devam ediyor. Canan (36) ile Hüseyin Kalkan (38) çifti, büyük oğulları Emir'in mücadelesi 2 yıl önce başladı. Yüksek ateş, göğüste batma ve vücutta morluk şikayetiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Emir'e Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konuldu. Oldukça hızlı ilerleyen hastalığa karşı kemoterapiden olumlu yanıt alınamayınca ilik naklinin şart olduğu belirtildi.Doku uyumu için yapılan tahlillerin ardından ailenin o dönem 5.5 yaşındaki oğulları Emre'den nakil yapılabileceği belirlendi. Yaklaşık 1.5 yıl önce Emir'e kardeşinden Prof. Dr. Alphan Küpesiz başkanlığındaki ekip tarafından ilik nakli yapıldı. Kontrolleri devam eden Emir'in hastalığı boyunca verdiği mücadele herkese örnek oldu. Yaşama azmiyle herkesi şaşırtan Emir Kalkan, "Beni kardeşim kurtardı. Onu çok seviyorum. Benim kahramanım kardeşim oldu. Lütfen kök hücre bağışında bulunun, siz de birinin kahramanı olun" çağrısında bulundu. Emre Kalkan ise ağabeyini çok sevdiğini belirterek, "Bana hep 'kahramanım' demesi çok hoşuma gidiyor. Onun bir daha hasta olmasını istemiyorum" dedi.