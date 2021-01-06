Şimşek tam kadro

Aytemiz Alanyaspor Süper Ligin 17'nci haftasında yarın deplasman karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cağdaş Atan nezaretinde tam kadroyla sürdürdü.Sakatlığı gecen Ceyhun Gülselam ve cezası tamamlanan Babacar da antrenmana katılırken Fenerbahçe maçında Galatasaray'a transferi gündeme gelen Salih Uçan da çalışmada yer aldı. Teknik Direktör Atan'ın, yarın sahaya Medipol Başakşehir karşılaşmasında gelen ilk on bir ile çıkması bekleniyor. Ancak, Salih Uçan'ın ilk on birde olmayacağı ileri sürüldü.