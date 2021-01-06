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Şimşek tam kadro

Yarın zirve yarışındaki rakibi ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor maça tam kadro hazırlanıyor. Galatasaray ile adı anılan ise ilk 11’de yer almayacak

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Şimşek tam kadro
Aytemiz Alanyaspor Süper Ligin 17'nci haftasında yarın deplasman karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cağdaş Atan nezaretinde tam kadroyla sürdürdü.

CEYHUN ANTRENMANDA
Sakatlığı gecen Ceyhun Gülselam ve cezası tamamlanan Babacar da antrenmana katılırken Fenerbahçe maçında Galatasaray'a transferi gündeme gelen Salih Uçan da çalışmada yer aldı. Teknik Direktör Atan'ın, yarın sahaya Medipol Başakşehir karşılaşmasında gelen ilk on bir ile çıkması bekleniyor. Ancak, Salih Uçan'ın ilk on birde olmayacağı ileri sürüldü.
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Şimşek tam kadro
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