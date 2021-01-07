Kanarya avına çıktı

üper Lig'in 17'nci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sahasında sergilediği performansı son deplasman maçlarında gösteremeyen turuncu yeşilliler, İstanbul'dan puanla dönmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan rakibi Fenerbahçe'den puan almak için mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise çalıştırdığı eski takımı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmek için sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.Ligde daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde üstün taraf 4 galibiyetle Fenerbahçe olurken, Alanyaspor rakibini 2 kez mağlup edebildi. İki maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda rakibinden puan almayı başaran Şimşek, ilk maçta rakibini evinde 3-1 mağlup etmiş, deplasmanda oynanan ikinci maçta ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Üç büyükler içinde en çok puan aldığı takım olan Fenerbahçe'den bugüne dek oynadığı maçlarda 8 puan alan Alanyaspor, rakibine en son 2018-2019 sezonunda mağlup oldu. Turuncu yeşilliler, bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığı 8 karşılaşmada 9 gol kaydederken kalesinde 15 gol gördü.Bu sezon zirve yarışında birbirlerine çok yakın olan iki ekibin 4'er mağlubiyeti bulunurken, Alanyaspor bu mağlubiyetlerin tamamını deplasman maçlarında aldı. Fenerbahçe ise mağlubiyetlerin 3'ünü evinde oynadığı maçlarda yaşadı, son yenilgisini Gaziantep FK deplasmanında aldı. Bu sezon en çok gol atan takımlar arasında yer alan Alanyaspor ve Fenerbahçe, zirve yarışında birbirlerini takip ediyor. Alanyaspor 16 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü. Sarı lacivertli ekip ise 15 maçta 30 gol kaydederken, kalesinde 20 gole engel olamadı.AYTEMIZ Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına tek eksikle dün gitti. Antalya temsilcisinde sakatlıkları geçen Ceyhun Gülselam ve Khouma Babacar hafta içi takımla birlikte idmanlara çıktı. İyileşme süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan'ın kadroya alınmadı.Cezalı oyuncusu bulunmayan turuncu yeşilli takımın, kart cezası sınırında ise 4 oyuncusu var. Davidson, Tzavellas ve geçen hafta M. Başakşehir maçında birer sarı kart gören Siopis ve Moubandje kart sınırındaki futbolcular. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde Alanyaspor'un 18'inci haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.