Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Pakdemirli’ye hasat daveti

Pakdemirli’ye hasat daveti

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Pakdemirli’ye hasat daveti
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek Antalya'nın tarımsal gücü ve üretimi üzerine değerlendirmelerde bulundular. Gündemde, portakal ihracatında uygulanan yüzde 100 kalıntı kontrolü, TARSİM'in genişletilmesi ve domates başta olmak üzere yaş sebze ve meyve üretimi ve ihracatı oldu. Uslu, portakal hasadına ve domates toplamaya davet ettiği Bakan Pakdemirli'ye kendisinin çektiği portakal bahçeleri temalı Finike Ovası'nın fotoğrafını hediye etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pakdemirli’ye hasat daveti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA