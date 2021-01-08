Pakdemirli’ye hasat daveti

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek Antalya'nın tarımsal gücü ve üretimi üzerine değerlendirmelerde bulundular. Gündemde, portakal ihracatında uygulanan yüzde 100 kalıntı kontrolü, TARSİM'in genişletilmesi ve domates başta olmak üzere yaş sebze ve meyve üretimi ve ihracatı oldu. Uslu, portakal hasadına ve domates toplamaya davet ettiği Bakan Pakdemirli'ye kendisinin çektiği portakal bahçeleri temalı Finike Ovası'nın fotoğrafını hediye etti.