Cahillik evi yaktı

Antalya'da mutfak tüpünün çakmakla kontrolü bir evi küle çevirdi. Mutfakta parlayan tüp mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, ev sahibi yaşlı adam yangını gözyaşları içinde izledi.

AİLESİNİ KURTARDI



Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tokuç (55), Eşi Ayten ve 16 yaşındaki oğlu İbrahim ile biten mutfak tüpünü değiştirdi. Toguç, tüpü değiştirdikten sonra gaz kaçağı olup olmadığını çakmak yakarak kontrol etmek isteyince tüp biranda alev alıp parladı. Alevler kısa sürede binayı sararken Tonguç ailesi tüpü söndürmek istese de başarılı olamadı. Bir anda baba Mehmet, anne Ayten ve oğul İbrahim Tokuç alevlerin ortasında kaldı. Mehmet Toguç, alev topu tüpü balkona atmaya çalıştı. Eşi ve oğlunun alevlerin arasından son anda çekip aldı. Olayı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Mehmet Toguç ve oğlu İbrahim Toguç, evlerinin yanışını gözyaşları içinde takip etti. Gözyaşların boğulan Mehmet Toguç'u eşi ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Toguç'un saçların da ve ellerinde yanıklar oluştuğu görüldü.

ÇAKMAKLA KONTROL ETTİ



Polise olayı anlatan Ayten Toguç, "Hiç kimsede bir sıkıntı yok. Eşim bitmiş tüpü doluyla değiştirdi. Sonra çakmakla kontrol için denedi. Ama kenarından yanmaya başladı, ben de hemen su döktüm, sönmedi. Tüpü dışarıya atıp aşağı indik. Allah hepimizi korudu" dedi.



APARTMANDA CAN PAZARI



ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada oturan 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartılan 5 kişi ambulanslara alınarak tedavi edildi. 3 kişi ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Binaya dolan yoğun dumandan üst katlarda oturan apartman sakinleri de etkilendi. Üst katta oturan ve çocuklarıyla evlerinden çıkamayan 10 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Bir kişi yoğun dumana rağmen binaya girerek muhabbet kuşu bulunan kafesi dışarıya çıkardı. İtfaiye ekipleri de yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir kediyi kurtardı. Bina sakinleri yaşadıkları konutlarda yangın merdiveni ve balkon olmamasından şikayet ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.