Avrupa sınavı öncesi doping

Belediyespor kadın hentbol takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası son 16 maçında, bugün saat 13.00'de kupada Türkiye'yi temsil eden bir diğer takım Muğla Bodrum Yalıkavakspor'la karşılaşacak. Belaruslu Valery Butskevich ve Yury Butskevich hakem ikilisinin yöneteceği maç, Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ocak'ta Antalya'da oynanacak. AVANTAJ İÇİN GITTILERMelekleri, oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını takımın yeni antrenörü Kadir Ayar yönetiminde yaptı. Takımın deneyimli isimlerinden Gülsüm Güleçyüz, "Maçı kazanmaya gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek evimize dönmek istiyoruz" dedi. Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz da oyuncular ve teknik heyete baklava ikram etti.