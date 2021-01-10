Domateste kota kalksın talebi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ederek ihracat ile ilgili konularda şehrin beklentilerini iletti. Gündemin ilk maddesi Rusya'nın uyguladığı domates kotası vardı. Görüşmeyle ilgili bilgi veren Atay Uslu, kotanın kaldırılması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret bakanı Pekcan'ın müzakereleri sürdürdüğünü söyledi.

250 TONA ULAŞTI

150 bin tonla başlayan kotanın kademeli olarak yükseldiğini hatırlatan Atay Uslu, son olarak Rusya ile yapılan görüşmelerde kotanın 250 bin tona ulaştığını kaydetti. Uslu, "Bu mutabakat, uygulamaya kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Çiftçimizin kazancının artması için çalışmaya devam edeceğiz. Her daim çiftçinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.