Yenı sıstem arayışı

OYUN sistemi rakipleri tarafından çözülen Aytemiz Alanyaspor, yeni bir sistem arayışına girdi. Teknik Direktör Çağdaş Atan ve ekibi kötü gidişe 'dur' demek için kolları sıvadı. Ligin 18. haftasında pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan turuncu yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde çalışmalara başladı.

İKİ EKSİKLE ÇALIŞTI

Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcılarının nezaretindeki antrenmanda çalışmalarda sürekli taktik çalışma yapılması dikkat çekti. Fenerbahça maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tzavellas ve Davidson, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecği için bu oyuncuların yerine Ceyhun ve Mustafa Pektemek veya Babacar'ın takımda yer alacağı belirtildi.

HÜSEYİN ACAR ANTRENMANA ÇIKTI

HK Kayserispor'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar da antrenmanlara katılarak çalışmalarına başladı. İki grup halinde düz koşu yapan Şimşek, taktik çalışmasının ardından şut çalışması yaparak çalışmayı sonlandırdı.