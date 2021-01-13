Salgına karşı kalkan

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarının 45 milyar lirayı aştığını açıklamasının ardından 81 ile yapılan destek ve yardım miktarlarının detayları da belli oldu. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, 'Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı, Normalleşme Desteği ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şeklinde yardımların yapıldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.Antalya Milletvekili Çelik, Antalya'da Sosyal Destek Programı'ndan toplam 164 bin 88, Biz Bize Yeteriz Türkiyem'den 69 bin 975 kişiye ödeme yapıldığını açıkladı. Normalleşme Desteği'nden 170 bin 639 kişinin yararlandığını belirten Kemal Çelik, Kısa Çalışma Ödeneği'nden 160 bin 555, Nakdi Ücret Desteği'nden 133 bin 794 ve İşsizlik Ödeneği'nden 46 bin 336 kişiye destek verildiğini aktardı. Açıklanan tabloya göre Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Antalya'ya toplam 2 milyar 321 milyon 129 bin 499 liralık destek verildi.