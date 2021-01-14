Seydiler kilimi için güç birliği

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Seydikemer Ziraat Odası arasında 2019 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan Seydiler kiliminin üretim ve tanıtımının arttırılması konusunda işbirliği protokolü imzalandı. FTSO Başkanı Osman Çıralı ile Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş arasından imzalanan protokolle, kilimin üretiminin arttırılması ve tanıtılmasında iki odanın birlikte çalışması kararlaştırıldı. Protokol kapsamında birlikte çalışacak odalar, Seydiler kiliminin üretiminin yapıldığı Seydiler, Atlıdere, Ören ve Seki mahallerinde dokuma yapan kadınlarla görüşecek ve kilimin dokunmasına teşvik edecek.