Windows 8 geride kaldı

Beklendiği gibi bir açılış yapamayan Microsoft'un en son işletim sistemi Windows 8, satış konusunda yavaş yavaş güçlenmeye başlasa da, atası diyebileceğimiz Windows 7'nin ardında kalmaya devam ediyor. Sistem başına yüklenen OS bazında W7'yi bir türlü ardında bırakamayan W8, iki haftasonra çıkacak olan 8.1 ile birlikte bu döngüyü kırmayı ümit ediyor. Yapılan bir araştırma ise yeni nesil işletim sisteminin internet kullanım oranlarında bir kez daha Windows 7'nin arkasında kaldığını gösteriyor.

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Geçtiğimiz Eylül ayı verilerine göre, sembolik (ve manidar) bir rakam ile yüzde 8'lik kullanım payına ulaşan "pek tercih edilmeyen" OS, hızla yükselen ve yüzde 46.4'ü bulan tercih oranı ile Windows 7'yi epeyce arkadan takip ediyor. İnternet trafiğinin daha yoğun kullanıldığı işletim sistemleri skalasındaki bu verilere göre artık ömrünü tamamlamış olan Windows XP, yüzde 31 ile ikinci sırada. Üçüncü olan W8'in ardından ise Mac OS'lar geliyor.

Bu sayılar sadece internet kullanımı üzerinden yapılan NetApplications araştırmasından olsa da, Windows 8'in, Window XP'nin neredeyse üçte biri oranına sahip olması, işletim sisteminin sonunun Windows Vista gibi mi olacağı, sorularını akla getiriyor.

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