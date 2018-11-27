ABD'li bakanlar Suudi Arabistan konusunda Senato'ya bilgi verecek

Bu konudaki açıklamayı Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden John Cornyn dün yaptı.

Başkan Donald Trump'ın kendi partisinden bazı Cumhuriyetçiler dahil, pek çok Kongre üyesi Trump'ın Suudi Arabistan'a gösterdiği yakınlığı eleştirerek Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile dünyanın en büyük insani trajedilerinden biri kabul edilen Yemen savaşı konusunda ABD'nin daha sert bir tavır almasını istiyorlar.

VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SALMAN'IN...

Trump geçen hafta yaptığı açıklamalarda Suudi Arabistan'ın "sarsılmaz bir ortağı" olmaya devam edeceğini söylemiş ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Kaşıkçı cinayetinden haberdar olduğunun kesinleşmediğini öne sürmüştü.

Trump'ın Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) cinayet hakkında kesin bir yargıya varmadığını söylemesi, bu istihbarat kurumunun cinayetin Prens Muhammed'in emriyle işlendiği yolunda vardığı kanıya da gölge düşürmüştü.

Senato dış ilişkiler komitesinin Cumhuriyetçi başkanı Bob Corker Pompeo, Mattis ve CIA Direktörü Gina Haspel'in kapalı bir oturumda Senato'ya bilgi vermelerini istemişti.

TOPLANTIYA CIA BAŞKANI'NIN KATIŞMASI BEKLENMİYOR

Ancak yarın yapılacak toplantıya Haspel'in katılması beklenmiyor. Cornyn, Senato'da Yemen konusunda da bir oylama yapılmasını beklediğini söyledi.

Senatör Bernie Sanders tarafından verilen bir önergede ABD'nin Suudi Arabistan liderliğinde devam eden Yemen savaşına verdiği her türlü desteğin çekilmesi istenmişti.

Körfez Arap ülkeleri 2015 yılından bu yana, Şii Husi militanlarının devirdiği Yemen hükümetini yeniden iktidara getirmek için savaşıyorlar.

Körfez ülkeleri, Husilerin Şii İran adına hareket ettiği inancındalar.