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’den ’ya yeni yaptırım paketi

, ’de zehirlenen ve kızı ile ilgili olarak 'ya yeni yaptırım paketi hazırladı. Yeni yaptırımların Rus iş adamlarına ve şirketlere uygulanacağı bildirilirken paket içeriğinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 09:28
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi

ABD, Rusya'ya "Skripal olayı" ile ilgili yeni yaptırım uygulayacağını açıkladı.

"YAPTIRIMLARA YENİLERİ EKLENECEK"

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Skripal olayı ile bağlantılı olarak Rusya'ya karşı yaptırımlara yenilerinin ekleneceği bildirildi. Açıklamada, "Yeni yaptırım kararları almak istemiyoruz, ancak kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlıyoruz" ifadesine yer verildi.

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RUS İŞ ADAMLARI VE ŞİRKETLER ETKİLENECEK

Yeni yaptırımların Rus iş adamlarına ve şirketlere uygulanacağı bildirilirken ilerleyen günlerde yaptırım paketinin içeriğinin açıklanacağı aktarıldı.

İNGİLTERE'DEKİ SUİKASTIN ARKASINDA RUSYA MI VAR?

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmiş, suikast girişiminin Ruslar tarafından yapıldığı şüphesi ile Rusya'ya karşı diplomatik adımlar atılmıştı.

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ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi
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