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Mattis, 'den çekilme kararını imzaladı

Amerikan CNN televizyonunun Savunma Bakanlığından iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ocak ayında görevinden ayrılacak olan , askerlerinin 'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 06:13
Mattis, Suriye'den çekilme kararını imzaladı

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Amerikan CNN televizyonunun Savunma Bakanlığından iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ocak ayında görevi bırakacak Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.

Haberde, kararnamede ABD askerlerinin Suriye'den nasıl ve ne zaman çıkacağına dair bilgilerin yer aldığı, çekilmenin gelecek haftalarda başlayıp ve birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis, görevden ayrılacağını açıklamıştı.

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Mattis, Suriye'den çekilme kararını imzaladı
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