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ABD Mnuchin kriz takımını toplantıya çağırdı

ABD Steven Mnuchin, ABD Hükümetinin geçici olarak kapatılması üzerine, 1987 yılındaki hisse senedi piyasalarındaki düşüş sonrasında kurulan çalışma grubunu toplayarak ülkenin en büyük altı bankasının icra kurulu başkanları ile görüştü.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 12:26
ABD Hazine Bakanı Mnuchin kriz takımını toplantıya çağırdı

Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Mnuchin, banka yöneticilerinin kendisini bankaların normal operasyonlarına devam edecek nakt bolluğuna sahip oldukları konusunda güvence verdiklerini söyledi.

Mnuchin, piyasalarda likidite endişesi olmamasına rağmen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powellın da dahil olduğu düşüş koruma grubu olarak adlandırılan çalışma grubunu toplantıya çağıran Mnuchin, yatırımcıların endişeli olduğu, hükümetin geçici olarak kapatılması, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, faiz artırımı ve ABD Başkanı Donald Trumpın Fed Başkanı Jerome Powell ile arasındaki anlaşmazlık halini masaya yatırdı.

Haftasonu Trumpın Powellın işine son vereceği iddialarının artması ile hisse senedi piyasalarında görülen çalkantılar üzerine bazı ABD yetkilileri, Trumpın yaklaşık bir yıl önce atadığı Powellın işine son vereceğini inkar ettiler.

Mnuchin, bir Twitter paylaşımında, ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü ve Trumpın Powellın işine son vermekten bahsetmediğini belirtti ve Trumpın buna yetkisi olmadığına inandığını açıkladı.

Trump daha sonra Mnuchin üzerinden yaptığı açıklamada, Fedin faiz artırımı politikasının ve hisse satın alımını gevşetme politikalarının kesinlikle berbat olduğunu duyurdu.

Pek çok ekonomist ve yatırımcı, Trumpın Powellın işine son vermesinin finansal piyasalarda ciddi sonuçları olacağı öngörüsünde bulundu.

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ABD Hazine Bakanı Mnuchin kriz takımını toplantıya çağırdı
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