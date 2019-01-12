ABD Kongresi cinayetin 100. gününde Kaşıkçı’yı andı

BUGÜN NELER OLDU

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gitmesinin 100'üncü gününde ABD Kongresi'nde düzenlenen etkinlikte anıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, cinayetine ilişkin ABD yönetimini Suudi Arabistan'a yeterli ölçüde tepki göstermediği yönünde eleştirerek, "Ticari menfaatlerimizin yaptığımız açıklamalar ve eylemlerimize üstün gelmesine karar verdiysek, tüm ahlaki yetkinliğimizi kaybetmişiz demektir" dedi. Amerikan Washington Post gazetesinin yazarlarından David Ignatius ise, "Suudi baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor" başlıklı makale kaleme aldı. Yazıda Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir ders almadığı ve cinayetin baş şüphelilerden Suud El-Kahtani ile hala görüştüğü ileri sürüldü.