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Piyango gibi para üstü

ABD’de lise kantininde ’e verilen 1 cent para üstü, 2. Dünya Savaşı’ndan kalmaydı. Lutes, 70 yıl sakladığı parayı açık artırmada 204 bin dolara sattı

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Giriş Tarihi: 12.1.2019
Piyango gibi para üstü
ABD'de yapılan bir açık arttırmada 1943'e ait 1 cent madeni para, 204 bin dolardan (1 milyon 110 bin TL) satıldı. Madeni para, 1947'de Massachusetts eyaletinde bir lise öğrencisi olan Don Lutes'e okul kantininden para üstü olarak verildi. Paranın diğerlerinden farklı olduğunu anlayan Lutes, parayı saklayarak 1958'de yetkili bir kuruluşa onaylattı. Lutes, 70 yıldan fazla sakladığı parayı satmaya karar verdi. Nadir bulunan para, Heritage Auctions Müzayede Evi'nin açık artırmasında 204 bin dolara alıcı buldu.
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Piyango gibi para üstü
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