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ile arasındaki görüşmeler

, ile barış görüşmelerinin ateşkesin yapılmasıyla eş zamanlı başlaması gerektiğini belirtti.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 10:31
ABD ile Taliban arasındaki görüşmeler

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban ile barış görüşmelerinin ateşkesin yapılmasıyla eş zamanlı başlaması gerektiğini belirtti.

Karzai, yaptığı açıklamada, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Barış anlaşmasının Afganların kendi arasında yapılmasının kalıcı barışın sağlanması için önemli olduğunu vurgulayan Karzai, ''Taliban ile barış görüşmeleri, ateşkesin yapılmasıyla eş zamanlı olarak başlaması lazım'' dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, sosyal medya hesabından Taliban'ın temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve kısa sürede müzakerelere başlanılacağını açıklamıştı.

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ABD ile Taliban arasındaki görüşmeler
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