Kadın polis Rus ruleti kurbanı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin St. Louis kentinde geçen hafta meydana gelen olayda, Katlyn Alix isimli polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. St. Louis Polis Departmanı yetkilisi John W. Hayden, Alix'in perşembe sabaha karşı 1 sularında göğsünden vurulduğunu, 29 yaşındaki polis memuru Nathaniel Hendren'in silahının kazara ateş aldığını açıkladı. Hayden, olayın meydana geldiği evin sahibi olan Hendren ile diğer polis memurunun görevde olduğunu ve o gün izinli olan Alix'i eve davet ettiklerini söyledi. Hayden, iki polis memurunun görevdeyken neden eve gittiklerinin soruşturulduğunu belirtirken, yerel medya kazanın Rus ruleti oynarken meydana geldiğini duyurdu. Olay sonrası gözaltına alınan ve 50 bin dolar kefaletle pazartesi günü serbest bırakılan Hendren'in mahkeme kayıtlarına dayanan yerel medya kaynakları, üç polis memurunun evde Rus ruleti oynadığını ve bu sırada silahın içindeki tek kurşunun Alix'in göğsüne isabet ettiğini bildirdi.