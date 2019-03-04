Neye uğradığını şaşırdı! John Bolton'u canlı yayında terleten iki soru

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN'de gazeteci Jake Tapper'in sorularını yanıtladı.

GAZETECİDEN ZOR SORU

Tapper, Bolton'un "İnsan haklarını ihlal eden ve açlıktan ölenlerden çalan bir diktatörü desteklemeye devam edenlerin ortalıkta bedel ödemeden dolaşmalarına izin verilmemelidir" şeklindeki paylaşımını hatırlatarak, "Bu konuda Trump yönetiminden başlamak gerekirse, ABD, insan haklarını ihlal eden Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderleri gibi dünya üzerinde çok sayıda diktatörü destekliyor. Bu diktatörleri destekleyenlerin de bedel ödemeden ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli midir?" sorusunu yöneltti.

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BOLTON SORUYA CEVAP VERMEDEN KONUYU VENEZUELA'YA GETİRDİ

Bolton, bu soruya yanıt vermezken, şu ana kadar Venezuela konusunda bir kısmı İspanyolca olmak üzere 150'den fazla paylaşımda bulunduğunu söyledi.

Venezuela'da yönetimin barışçıl bir şekilde Nicolas Maduro'dan Juan Guaido'ya geçmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bolton, "Bu yarım kürede ve dünyada özellikle de siyasi soldan çok sayıda insan, artıkHugo Chavez ve Nicolas Maduro'nun başarısız denemesinin son bulması gerektiğini anlıyor. Dolayısıyla Maduro'yu değiştirmek için olabildiğince geniş bir koalisyonu bir araya getirmeye çalışıyoruz"ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ GAZETECİDEN BOLTON'A İKİNCİ ŞOK SORU

Bu açıklama üzerine Tapper, "ABD'nin dünyadaki diğer diktatörleri desteklemesi sizin bu argümanınızın altını boşaltmıyor mu?" diyerek sorusunu yineledi ancak Bolton bu soruya da "Hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.