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Son dakika haberi: 'yi kasırga vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! 'nin doğu yakasında etkili olmaya devam eden Dorian Kasırgası'nda eyaletinde bir adada şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceği bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 6.9.2019 22:38 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 22:39
Son dakika haberi: ABD'yi kasırga vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınanın etkisiyle suların hızla yükseldiği Ocracoke Adası'nda yüzlerce kişinin mahsur kalmış olma ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ise Ocracoke Adası sakinleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerinin çatı katına çıkmak zorunda kaldı.

Yetkililer, kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian kasırgasının hala tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek su baskınları konusunda uyardı.

30 ÖLÜ YÜZLERCE KAYIP

ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer yüzlerce kişinin kaybolduğu kasırgada ölü sayısın artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtmişti.

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Son dakika haberi: ABD'yi kasırga vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
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