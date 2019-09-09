Son dakika haberi: ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus hükümeti içinde bulunan ve ABD'ye bilgi aktaran bir casus, Başkan Donald Trump'ın "yanlış istihbarat politikası" nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı gizli istihbaratı paylaşmasının ardından alındı.

Trump'ın toplantıda bu gizli bilgiyi paylaşması, Rus hükümeti içindeki casusun da deşifre olabileceği endişesi doğurdu ve dönemin CIA Direktörü Mike Pompeo, üst düzey yetkilileri uyardı.

Bunun ardından casusun misyonuna son verildi.

ABD'nin, Rus hükümeti içerisindeki kilit önemdeki casusunu görevden alması, iki ülke arasındaki gerilimin yükseldiği bir zamanda ABD yönetiminde birtakım zorluklara yol açtı.

Kaynaklar, ABD'nin görevden alınan casusa bir alternatifinin olmadığını belirtti.



BEYAZ SARAY VE CIA'DEN CNN'İN HABERİNE TEPKİ

CNN'in haberinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell ise yaptığı yazılı açıklamada, "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulundu.