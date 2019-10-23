Son dakika: Trump'tan Türkiye açıklaması

- Yıllardır böylesine bir şey isteniyordu ve güçlü ve kalıcı olacaktır. Türkiye Suriye bölgedeki kürtler yüzyıllardır savaşmakta. Hepsi için iyi bir iş yaptık ve artık oradan çıkıyoruz.

- Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim.

- Ne yaralanılan ne de öldürülen Amerikalı oldu. Genel Mazlum'la az önce konuştum. SDG'nin komutanının ABD'nin yaptıklarından müteşekkir olduğunu söyledi. DEAŞ'ın kilit olduğu hakkın güvence verdi ve cezaevlerinin kontrol altında olduğunu söyledi. Kaçan DEAŞ'lıların yakalandığını söyledi. Birçok kürtün hayatını kurtardık ve bunun farkındalar.

- Artık Türkiye Suriye ve diğerlerinin DEAŞ'lıları tekrardan güçlenmesini engelleyeceklerdir. Artık onların sorumlulukları. Orası onların mahallesi.

- ABD NATO müttefikine karşı harekete geçirecekti. Bu insanlar bana ve ABD'ye akıl veriyorlardı. Bizi bu bataklığa sokan bunlardı. Orada daha ne kadar ABD'li ölmesi gerekiyordu. Orta doğunun çöllerine Amerikalı kanı akmışken daha ne kadar orada olmalıydık. Artık biz oralardan çekilme kararı verdik.

- İnanılmaz bir sonuç oldu. Tebrikler diyorlardı. Birçok hayat kurtardık. En önemlisi yüksek bedellerle gerçekleştirilebilecek askeri operasyondan kurtulduk. Çok bedeller ödeyebilirdik.

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