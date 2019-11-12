Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Amerika Haberleri > Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Eski Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Eski Başkanı ’ın geçen ay evde düşmesi sonucu beyninde oluşan kanamayla ilgili ameliyat için hastaneye yatırıldığı bildirildi.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 12.11.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 19:31
Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın geçen ay evde düşmesi sonucu beyninde oluşan kanamayla ilgili ameliyat için hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Carter Merkezi Sözcüsü Deanne Congileo tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın, Emory Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olacağı belirtildi.

Ameliyatın, Carter'in, geçen ay evinde düşmesi sonucu oluşan kanama ile ilgili bir sorunu çözmek için yapılacağı kaydedildi.

95 yaşındaki eski ABD Başkanı, 21 Ekim'de Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde düşüp leğen kemiğinde oluşan küçük bir kırıktan dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Carter, 6 Ekim'de yine düşerek kafasını çarpmış ve kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.

2015'te karaciğer ve beyninde kanser teşhisi konulan Carter'ın radyasyon ve kemoterapi tedavisinden sonra kanserden kurtulduğu açıklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN