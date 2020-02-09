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’da bıçaklı saldırgan paniği

ABD tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir şüphelinin 'a girmeye çalıştığı ve gözaltına alındığı duyuruldu.

İHA Amerika
Giriş Tarihi: 10.2.2020 00:24 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 00:27 ABONE OL
Beyaz Saray’da bıçaklı saldırgan paniği

ABD Başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray'da şüpheli bir kişinin Başkan Trump'ı öldürmeye geldiğini söylemesiyle panik yaşandı. ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşında Roger Hedgpeth adında Floridalı olduğu belirtilen bıçaklı şüphelinin, Beyaz Saray'a girmeye çalıştığını belirtti. Açıklamaya göre şüpheli, devriye gezen bir Gizli Servis Ajanına Trump'ı öldürmek için orada olduğunu söyledi.

Washington DC Polis merkezi tarafından, 25 yaşındaki Roger Hedgpeth'in Başkan Trump'a, bedensel zarar verme tehdidinde bulunmaktan tutuklandığı duyurulurken, şüphelinin üzerinde kılıfta bulunan büyük bıçağa el konulduğunu bildirdi. Şüphelinin zihinsel sağlık durumunun değerlendirmesi için bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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Beyaz Saray’da bıçaklı saldırgan paniği
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