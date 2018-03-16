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Koca çınarlara vefa

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Koca çınarlara vefa
Çocuk Dostu Şehir Ankara Projesi kapsamında Gazi Osman Paşa Necla-İlhan İpekçi Ortaokulu öğrencileri huzurevinde kalan yaşlıları ağırladı. Yaşlılar Haftası'na sayılı günler kala yaşlılara unutulmaz gün yaşatan öğrenciler yaşlılardan hayat dersi de aldı. Yaşlılara müzik ziyafeti yapan öğrenci ve öğretmenler yaşlılarla yakından ilgilendi. Gazi Osman Paşa Neclaİlhan İpekçi Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü görev alan öğrencilere yürekten teşekkür eden Okul Müdürü Saim Oğuz, "Yaşlılarımıza gerekli değer ve saygıyı vermek bizi mutlu ediyor" dedi.
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Koca çınarlara vefa
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