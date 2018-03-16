Turkuvaz’a pozitif ödülü

ERTÜRK

BUGÜN NELER OLDU

RADEV tarafından "Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler" teması kapsamında bu yıl 9'uncusu düzenlenen Artı Ödülleri sahiplerini buldu. Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, RADEV Genel Başkanı Yusuf Erbaş ile gazeteciler, milletvekilleri, bilim insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Gecede Turkuvaz Medya'ya iki ödül birden verildi. SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, "Yılın Pozitif Gazetecisi" ödülünü alırken A Haber Ankara Koordinatörü Fatih Atik ise "Yılın Pozitif Televizyoncusu" ödülünün sahibi oldu. Osman Altınışık ve Fatih Atik'e ödüllerini Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun verdi.KahramankazanBelediye Başkanı Lokman Ertürk, gecede "Yılın Pozitif Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Ertürk'ün ödülünü Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek aldı. Gevrek ödülü, Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ın elinden aldı. Törende ayrıca, kendi alanlarında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülenlere ödülleri takdim edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kendisini bu anlamlı ödüle layık gören RADEV'e şükranlarını sunduğunu belirterek, "Radyoculardan oluşan bir camiadan böylesine anlamlı bir ödülü almaktan dolayı oldukça mutlu oldum. Yaptığımız çalışmaları daha iyi ve daha üst noktalara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.