Kibarkaya’dan ‘Parmak Dokunuşum’ sergisi

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RESSAM Memik Kibarkaya'nın fırçasız, parmaklarını kullanarak yaptığı resimlerden oluşan "Parmak Dokunuşum" isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 369 Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, ressam Kibarkaya ve galerinin sahibi Birol Ertan gerçekleştirdi. Serginin açılışında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç, sanat galerisinin parmaklarıyla resim yapan Kibarkaya'ya sahip çıktığını belirterek, "Bu galeri inanıyorum ki ses getirecek. Bütün dünya sanat çevrelerinde ses getirecek. Bunun arkası gelecek. Çünkü burada yetenek, parmak izi, Anadolu insanının ruhu ve yüreği var. Sergimiz hayırlı olsun" dedi. Asıl mesleği veterinerlik olan ressam Kibarkaya, çocukken çobanlık yaptığını, her zaman doğanın içinde olduğunu söyledi.