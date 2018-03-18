Başkentte zaferin 103. yıl coşkusu

D ünya tarihinin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği kortej düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde son buldu. 2 bin öğrenci, 100 öğretmen ve yüzlerce vatandaşın katıldığı kortejde caddeler adeta kırmızı beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve vatandaşlar katıldı. Programa katılan TBMM İdare Amiri ve Milletvekili Ahmet Gündoğdu, "Çanakkale destanı kitaplardan okuduğumuz, dedelerimizden dinlediğimiz, 15 Temmuz'da da aynı kahramanlığı gösterdiğimiz bir destanın adıdır. Çanakkale'de yedi düvele karşılık vermiştik, bu günde Afrin'de veriyoruz" dedi. Malazgirt'te, Viyana önlerinde, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da destan yazan bir milletin evladı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Şu anda o ecdadın torunları Afrin'de destan yazıyor" dedi.

'O ECDADIN TORUNLARIYIZ'

?Her milletin tarihinde kazandığı zaferler ve savaşlar olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "O günün zor şartlarına rağmen iman dolu yüreğiyle bu milleti koruyan ve Çanakkale'yi geçilmez yapan o ecdadın torunlarıyız. Çanakkale'yi hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız" diye konuştu.

ŞEHİTLERE DUYGUSAL ANMA

Altındağ Belediyesi gençlik merkezi öğrencileri de, duygu dolu bir anma programına imza attı. 17 farklı mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden toplam 130 çocuk, "18 Mart Çanakkale Zaferi"ni düzenlenen bir etkinlikle andı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çanakkale şehitlerinin anıldığı program, çocukların sergilediği "Çıldırtan Zafer 18 Mart" isimli tiyatro oyunu ile devam etti. Çanakkale türkülerinin seslendirildiği programda, okunan şiirler seyircileri duygulandırdı. Ustalara taş çıkartan bir performansla sahnede devleşen çocuklar, hep birlikte "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" mesajı verdiler.