Eski bakanlardan Güzel'in vefat etti

Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Hasan Celal Güzel'in genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle dün saat 19.03'te hastaneye kabul edildiği belirtildi.

İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan Güzel'in genel yoğun bakım ünitesine alınarak antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisine başlandığı vurgulanan açıklamada, "Ağır akciğer infeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir.

Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45'te kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner resusitasyona cevap vermemiş ve saat 6.15'te eksitus kabul edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İLK TÖREN MECLİSTE

Hasan Celal Güzel için yarın Türkiye Büyük Millet Meclisinde devlet töreni düzenlenecek.Güzel'in cenazesi, Hacı Bayram Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.