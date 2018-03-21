Gölbaşı Belediyespor Ankara şampiyonu

Gölbaşı Belediye Spor U-16 Futbol Takımı, U-16 Ankara finalinde Hacettepe Spor'u penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil edecek takım oldu. Nomal süresi 2-2'lik skorla biten final karşılaşması penaltı atışlarında Gölbaşı ekibinin 6-5'lik galibiyeti ile sona erdi. Böylece Gölbaşı Spor, Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil etme hakkı kazandı

BAŞKAN DURUAY 'A TEŞEKKÜR

?Kulüp Başkanı Hayati Çal, şampiyonluktan dolayı takımını tebrik ederek, "Alt yapıya önem vermenin meyvelerini topluyoruz. Takımımızı tebrik ediyor, Gölbaşı Belediye Başkanımız Fatih Duruay'a da desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. Duruay da U-16 takımını tebrik ederek, "İzlemiş olduğumuz spor politikasının ne kadar doğru bir politika olduğunu bir kez daha görmek gurur ve onur verici. Takımımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin" ifadelerini kullandı.