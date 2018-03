Bakanlarla özel maç

21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamındaki maç Ankara 19 Mayıs Stadı Dış Sahalar'da oynandı. Maçta down sendromlu sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na rakip oldu. Ali ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya maçı tribünden izledi.

DOWN OLİMPİYATI Antalya'DA

Maçı 9-4 Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı kazandı. Maçın ardından Bakan Bak, "Bize meydan okuyup bizi maça davet ettiler. Gerçekten iyi bir kamp dönemi geçirmişler. Bizi yendiler, kendilerini tebrik ediyoruz. Heyecanlarıyla, futbola, spora olan aşklarıyla bizlere çok güzel bir zaman geçirttiler. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda Milli takım olarak güzel bir neticeyle gelirler. Kazanma hırsları, ortaya koydukları heyecan çok güzel bir duygu. İşte sporun birleştirici gücü bu..." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Bak, 2020 Dünya Down Sendromu Olimpiyat Oyunları'nın Antalya'da yapılacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu"Kardeşlerimizle futbol oynamaktan onur duyduk. Yenildik ama zevk aldık, tebrik ediyoruz. Ampute Milli Takımımız destan yazdı, Görme Engelli Futbol Takımımız destan yazıyor. İnşallah Down Sendromlu Özel Takımımız da destan yazacak. 2020'de onları Antalya'da ağırlamaktan onur duyacağız" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çok keyifli bir maç izledik. Avrupa'dan kupa ile dönmenizi bekliyoruz. Her birinin ailesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü ailelerinin özverisi, desteği ile birlikte bugünlere geldiler" ifadelerini kullandı.

ALTIN ÇAĞ YAŞANIYOR

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise, "81 ilde il temsilciliği olan 520 kulüp 22 bin lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük federasyonlarından bir tanesidir. Son 15 yıldır ülkemizde engellilere artık spor sahalarında yurt dışında Avrupa'da ve Dünya'da madalya alırken görürsünüz. Son 15 yıldır ülkemizde bütün engelliler altın çağını yaşamaktadır" diye konuştu.