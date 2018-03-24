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Suikasta uğrayan na veda

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Suikasta uğrayan iş adamına veda

'daki evinin önünde uğradığı suikast sonucun hayatını kaybeden li , kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kırıkkaleli iş adamı Ömer Faruk Ilıcan (48), sabah saatlerinde Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Ilıcan'ın cenaze namazı Kırıkkale Merkez Nur Camisinde kılındı. Namaz için cami avlusuna getirilen iş adamının tabutunun başından eşi ve kızları uzun süre ayrılamadı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ilıcan, memleketi Keskin ilçesi mezarlığına defnedildi.

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Suikasta uğrayan iş adamına veda
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