Suikasta uğrayan iş adamına veda

Ankara'daki evinin önünde uğradığı suikast sonucun hayatını kaybeden Kırıkkaleli iş adamı Ömer Faruk Ilıcan, kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kırıkkaleli iş adamı Ömer Faruk Ilıcan (48), sabah saatlerinde Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Ilıcan'ın cenaze namazı Kırıkkale Merkez Nur Camisinde kılındı. Namaz için cami avlusuna getirilen iş adamının tabutunun başından eşi ve kızları uzun süre ayrılamadı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ilıcan, memleketi Keskin ilçesi mezarlığına defnedildi.