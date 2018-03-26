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Pursaklar Belediyesi’nde uygulamalı ı u

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen ı ve kuaförlük una kadınlara uygulamalı olarak cilt bakımı yapıldı.

İHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:19
Pursaklar Belediyesi’nde uygulamalı cilt bakımı kursu

Güzellik zzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda kadınlara, sağlıklı ı konusunda bilgiler verilerek uygulama yapıldı. Cildi korumanın yolları, herhangi bir olumsuzluk karşısında alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar konusunda kadınlar bilgilendirildi. Saç ve cilt konusunda kadınların karşılaşacakları problemleri ve izlemeleri gereken yolları anlatan güzellik uzmanları "Cilt ve saç konusunda karşılaşılan problemlerde ilk başvuracağımız yer doktorlar olmalı. Ondan sonra da ler yerine bitkisel ürünler tercih edilmelidir. Saçımızı ve cildimizi kozmetik ürünlerle bozmayınız" uyarısında bulundu. Maske uygulaması da yapan güzellik uzmanları, cilt bakımının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak anlattı. Mutluluk haftasına denk gelen programlarda kadınlara ücretsiz cilt bakımı hediye edildi.

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Pursaklar Belediyesi’nde uygulamalı cilt bakımı kursu
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